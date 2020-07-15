Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi:

100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı

FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu