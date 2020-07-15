Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:38
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