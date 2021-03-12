Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor

12.03.2021 15:13
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor, System.String[]

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni reform paketini açıklamak için kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı aktarıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni anayasa ile bazı ihtiyaçlara yönelik adım atacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor - Son Dakika Ekonomi


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