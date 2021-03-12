Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız



İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni anayasa ile bazı ihtiyaçlara yönelik adım atacağız.

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