Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın güven mektuplarını kabul etti. Erdoğan, büyükelçilik çalışanları ve büyükelçilerin aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: ANKARA,