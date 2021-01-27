Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz, sorumluluğumuzu daha da artırıyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum, Erzincan 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (3)

Erdoğan: "Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor, bilakis sorumluluğumuzu daha da artıyor.