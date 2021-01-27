Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz, sorumluluğumuzu daha da artırıyor" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz, sorumluluğumuzu daha da artırıyor"
27.01.2021 15:27
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum, Erzincan 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum, Erzincan 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (3)
Erdoğan: "Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor, bilakis sorumluluğumuzu daha da artıyor.
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