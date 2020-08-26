Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz."

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:53

Kaynak: AA

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