CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtmiştir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir" denildi.