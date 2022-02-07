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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

07.02.2022 17:27
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Stoltenberg, ayrıca Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika


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