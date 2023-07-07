Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO için İsveç'e kapıyı bir defa daha kapattı: Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in " İsveç'in NATO üyeliği zamanı geldi. Gelecek hafta olumlu kararlar alınabilir." açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir mesaj geldi. Erdoğan, katıldığı programda yaptığı açıklamada " Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KURUMLARIMIZ MÜSTESNA KATKILARLA GÜNDEME GELİYOR"

İstanbul'da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan; şöyle devam etti: "Bu sene 7'nci kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemiz, eğitim müfredatıyla ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor. Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız, kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde başarılarıyla göz dolduruyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

"YENİ YAPININ DURAĞANLAŞMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Emniyet teşkilatımız, asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış güvenliğini teminde, askeri unsurlarımız vatanımızın her türlü tehdide karşı savunulmasında, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahaları içinde mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor. Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir. Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara göre kurumlarımızın sürekli bir tekâmül içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına odaklanırsak hata yaparız. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Eski hantal yapıyı terk ederken, yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.

"FİKİR ÜRETİM MERKEZİ OLMALIDIR"

Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Aynı şekilde üniversitemizin küresel akademik camiada hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz. Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır. 2016 yılında başlayan dönüşümün daha uzun vadeli bir perspektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında yarar vardır. Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen sürede kat ettiği mesafeyi takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde üniversitemizin küresel marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. İnşallah biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çabalarında da üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.

"BU UNVANI HAK EDEN TEK MİLLETİZ"

Dünyadaki devletlerin çoğunun geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken bizler, 2232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan, bu unvanı hak eden tek milletiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2232 yılı aşan şanlı tarihiyle maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir. Burası Metehan'ın, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır. Bu kahramanlar ocağı, milletimizin gözbebeği, dost, kardeş, soydaş ülkeler için de bir umut meşalesidir.

"BU UĞURDA NİCE EVLADIMIZI ŞEHİT VERDİK"

Tarih boyunca TSK, sadece yurt savunmasında değil, dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir. Ordumuz nerede olursa olsun deruhte ettiği her vazifeyi zorluklarına rağmen büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. TSK, hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasında yer alıyor. BM'den NATO bünyesinde yürüttüğümüz misyonlara, nerede görev aldıysak hepsinin de üstesinden alnımızın akıyla geldik. Ne milletimize ne ordumuza ne de çatısı altında hizmet verdiğimiz uluslararası örgütlerin itibarına asla halel getirmedik. Kimsenin malına, mülküne zarar vermedik. Hiç kimsenin namusuna el uzatmadık, hiçbir masumun canına kıymadık, kimseye haksızlık, hukuksuzluk yapmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik. Güvenliğin sağlanması, huzurun tesisi, barış ve istikrar ortamının yeniden inşası noktasında hep samimiyetle çaba harcadık. Güney Kore'den Afganistan'a pek çok yerde bu uğurda nice evladımızı şehit verdik.

"İTTİFAKIN AÇIK KAPI POLİTİKASINI DESTEKLEDİK"

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız.

"HİÇBİR MAKUL GEREKÇESİ OLAMAZ"

Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermekten çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin, Türkiye'de darbeye karışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz."