Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız"
05.12.2020 15:17
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız" -"Her ne kadar birileri Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz" -"Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız"
-"Her ne kadar birileri Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz"
-" Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil, her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
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