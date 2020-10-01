Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak göstermiştir. Hedef yılı pozitif büyüme ile kapatmak"
ANKARA - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:11 - Kaynak: İHA
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