Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak... - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak göstermiştir. Hedef yılı pozitif büyüme ile kapatmak"

ANKARA - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak...

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'OECD, Türk ekonomisini salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak... - Son Dakika


Son Dakika

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