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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitim vermekte kararlıyız" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitim vermekte kararlıyız"

03.09.2021 13:02
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın halen devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranları ile en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 20 bin öğretmenin atama törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yapılacak 20 bin öğreten atamasıyla Türkiye'deki tüm okullarda görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını söyledi.

Türkiye'de 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenin görev yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Şu an bu sayı 1 milyon 200 binlere yaklaştı. Şu anda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. İnşa ettiğimiz okul ve dersliklerle okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Geçmişte ortalama 30 ile OECD ülkelerinin çok sütünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız bugün 22 ile OECD ortalaması civarındadır. Öyle ki bugün artık Türkiye'deki ortalama sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile yaklaşık aynı seviyededir. Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da yaptığımız atamalarla ilkokullarda öğretmen başına 15, Ortaokullarda ve Liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık. Bugün ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayası ilkokullarda 17, orta okullarda 16 liselerde 12 civarındadır" diye konuştu.

İktidara gelirken Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücümüzü demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlar arasında ilk sıraya çıkararak bu anlayışı hayata geçirdik. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. AB'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıkların belirtirken, Türkiye'de bu oran yüzde 20 civarındadır. Türkiye'deki öğretmenler tüm Avrupa ülkeleri içinde ne az stres yaşayan öğretmenler arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Eğitime yapılan yatırımlarla okulların fiziki ve teknoloji şartlarını geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, dijital kütüphaneler, akıllı tahtalarla zenginleştirerek çağır imkanları ile donattık. Salgın döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Herkese 8 GB internet sağladık. Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attığımız en öneli adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz verilmesidir. Çocuklarımız okula geldiğine sıraları üzerinde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır buluyorlar. Bunlarla kalmadık. İmkanlar nispetinde hem öğretmenlerin durumlarını iyileştirmeyi, hem okulların altyapılarını güçlendirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmen adaylarına seslenen Erdoğan şunları söyledi:

"Eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini arttırmak. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır. Eğitimim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Sizlerin öğrencilerinize en güncel bilgi ve becerilerle donatırken, kendinizi de sürekli olarak geliştirmeni şarttır. Bunun için sürekli eğitimlerle, lisans üstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı, alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz. Özellikle şu salgın döneminde bu husus çok daha büyük önem taşıyor. Çocuklarımız bir buçuk yıldır okullarında akranları ve öğretmenleri ile olamadılar. Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranları ile en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımız sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif gelişimleri bakamından da okullarımızın açık tutulması önemlidir. Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteği ile gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı Pazartesi günü okulları ile buluşturuyoruz. Milli Eğitim bakanlığımız, sağlık bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğimiz bu kuralların eksiksiz şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların temizlik ve maske ihtiyaçların karşıladı. Oklularımız artık eğitime hazır durumda. Sizlerin gayretleriyle başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. İnşallah okullarımız tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız."

(İHA)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitim vermekte kararlıyız

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Öğretmen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitim vermekte kararlıyız' - Son Dakika


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