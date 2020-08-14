Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz... - Son Dakika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yürütüyor. Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."
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14.08.2020 20:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz... - Son Dakika