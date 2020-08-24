Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verilim." - ANKARA