Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutladı. Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıldönümü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri stratejik ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

(Musa Erdoğan/İHA)