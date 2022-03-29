Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Resmi karşılama töreni (1) - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Resmi karşılama töreni (1)

29.03.2022 17:34

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Erdoğan ve Mirziyoyev resmi törenden önce aile fotoğrafı çektirdi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Resmi karşılama töreni (1)
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Resmi karşılama töreni (1)
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Resmi karşılama töreni (1)

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da resmi törenle karşılandı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Resmi karşılama töreni (1) - Son Dakika


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