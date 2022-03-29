Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu

29.03.2022 18:46

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye gelen Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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