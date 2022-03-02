Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Milletvekillerinin parti binasına girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın parti binasına girişi
AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu'nun parti binasına girişi
AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın parti binasına girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın parti binasına girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti binasına girişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın parti binasına girişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun parti binasına girişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parti binasına girişi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un parti binasına girişi
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ın parti binasına girişi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin parti binasına girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Kaynak: AA
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