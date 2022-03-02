Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

02.03.2022 11:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

AK Parti Milletvekillerinin parti binasına girişi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın parti binasına girişi AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu'nun parti binasına girişi AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın parti binasına girişi AK Parti Genel Başkanvekili...

AK Parti Milletvekillerinin parti binasına girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın parti binasına girişi

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu'nun parti binasına girişi

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın parti binasına girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın parti binasına girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti binasına girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın parti binasına girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun parti binasına girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parti binasına girişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un parti binasına girişi

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ın parti binasına girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin parti binasına girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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