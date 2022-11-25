Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye sert sözler: Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye sert sözler: Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez

25.11.2022 17:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye çok sert sözlerle yüklendi. Türkiye'nin terör stratejisini devam ettirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bize kimse ders veremez. Türkiye terör stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız. Sınır hattımızda teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez. Teröristleri destekleyenler hesaplarını iyi yapsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul Tersane Komutanlığında bir araya geldi. Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"TERÖRİSTLERE KARŞI MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ KİMSE BEKLEMESİN"

Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çekici olanı ABD'ye verdiği mesajdı. Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye bir kez daha resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne karşı sınır içi ve dışarıda operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, "Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sınır içi ve dışında sürecek. Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin" dedi.

"BİZE KİMSE DERS VEREMEZ"

Erdoğan, "Bize kimse ders veremez. Türkiye terör stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız. Sınır hattımızda teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez. Teröristleri destekleyenler hesaplarını iyi yapsın" ifadelerini kullandı.

"2023 SAVUNMA SANAYİDE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ YIL OLACAK"

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2023 savunma sanayimizde birçok ilki gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz."

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı'na karşı çıkan ABD'ye sert sözler: Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez - Son Dakika


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