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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

17.07.2021 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetler şehri Erzurum'u, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde, sanatta sporda velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetler şehri Erzurum'u, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde, sanatta sporda velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Erzurum bu ülkenin bendidir. Bu milletin vicdanıdır, bu coğrafyanın şimal yıldızıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen, Erzurum Şehir Hastanesi, il emniyet müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından bir kez daha Erzurum'da olmanın memnuniyeti içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Erzurum'u özlediğini, Erzurumluların da kendisini özlediğini söyledi.

Erzurumlu Emrah'ın "Dedim, dedi" şiirinden mısralar okuyan Erdoğan, Erzurum'un ilim arayanların, yolu kesişenlerin, karşılıksız sevenlerin yolu olduğunu belirtti.

Mülk-i İslam'ın kilidi, Anadolu'nun tapusu, direnişin ve dirilişin sembolü Erzurum'un, gönülleri vatan aşkıyla yananların, tarih boyunca defalarca destan yazanların şehri olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'un meşhur kapılarının olması, bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yollarının kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü Kapısı, Tebriz Kapısı, Harput Kapısı, İstanbul Kapısı, Kars Kapısı, Erzincan Kapısı ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum, bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır. Dün Nene Hatun'dan Kaptan Mehmet Paşa'ya, Şükrü Paşa'dan Kara Fatma'ya nice kahramanları tarihimize armağan eden Erzurum, bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında pek çok evladıyla aynı duruşunu sürdürmektedir. İnşallah Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır. İşte biz de bugün Erzurum'u bir kez daha yaşamaya, Erzurumlularla bir kez daha yüz yüze hasbihal etmeye geldik. Her ne kadar bu aziz şehre arzu ettiğimiz kadar sık gelemiyor olsak da gözümüz, gönlümüz burada."

"Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir"

Erdoğan, sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdiklerini, her birinin takipçisi olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyerek sandığa giden Çat'ın Yavi köyündeki kardeşine layık olabilmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Bunun bir aşk olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Taksim Camisi'nin açılışı anısına annesiyle ördükleri takkeyi kendisine ulaştıran Zehra Nur'un altın gibi kalbine layık olmanın gayreti içinde olduklarını aktardı.

Erzurum'un köylerinde, yaylalarında hayvancılık yapan ve kuraklık sebebiyle yem sıkıntısı çekenlerin sıkıntılarını gidermenin gayreti içinde olduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Medeniyetler şehri Erzurum'u, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde, sanatta sporda velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Erzurum, bu ülkenin bendidir. Bu milletin vicdanıdır, bu coğrafyanın şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Erzurum sancılı ise hepimiz tehlike ve tehdit altındayız demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz. İşte bugün de bu amaçla Erzurum'a kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3 bin 500 araçlık otoparka sahip, toplamda 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdıklarını anımsattı.

Hastanede 101 acil yatağı, 264 yoğun bakım yatağı, 353 poliklinik odası, 40 ameliyathane bulunduğunu anlatan Erdoğan, depreme karşı 1284 izolatörle güçlendirilen hastanenin sadece şehrin ve bölgenin değil, ülkenin en modern sağlık kurumlarından biri olduğunu aktardı.

Bu şehir hastanesinin diğerlerinden farklı olarak kamu-özel ortaklığıyla değil, tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını ifade eden Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce hizmet vermeye başlayan hastanenin salgın döneminde şehre çok büyük katkı sağladığını vurguladı.

Erdoğan, güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyon lirayı bulan Erzurum Şehir Hastanesi'nin, şehre, bölge ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Erzurum, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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