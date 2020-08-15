Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize- Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 yıllık ayrılığın ardından her zamanki gibi Rize'ye elleri boş gelmediğini söyledi.

Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, açılan eserler arasında Ardeşen, Pazar, Çayeli, Kalkandere Fındıklı ve merkezde yapılan Anadolu İmam Hatip liseleri, meslek liseleri ve anaokulları, atölye binası ve ek binaları bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin sahil dolgusu ile inşa ettiği köprülü kavşağı da hizmete açtıklarını ifade etti.

Ayder'in yolları ve altyapısı ile çeşitli ilçelere kanalizasyon, içme suyu, atık su tesisleri, dere ıslahı ve merkezde bisiklet yolu gibi yatırımların resmi açılışını da bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "TOKİ'nin 93 konut ve 20 dükkanlık bir kentsel dönüşüm projesi ile 150 konutluk projesinin açılışını da gerçekleştiriyoruz. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD, 112 Çağrı Merkezi'nin veri hizmet binalarını hizmete sunuyoruz. Yurt binaları, yüzme havuzu, semt sağlığı, gençlik merkezi yatırımlarını bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Rize'nin Allah vergisi güzelliklerini değerlendirmek için gereken her türlü yatırımı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili tüm çalışmaların yapıldığını, bundan sonra süratle inşaata başlanacağını anlatan Erdoğan, "Şu anda Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı hızla devam ediyor. Yarın bizzat yerinde havalimanının inşaatını denetleyeceğim. Bir yandan şehri koruyacak diğer yandan bu imkanlardan azami derecede istifade etmenin kolaylığını arayacağız. Bunun için son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve spor yatırımları

Son 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinden yatırım yapıldığını vurgulayan Erdoğan, eğitimde 1875 yeni derslik inşa ettiklerini, yükseköğrenim için 5 bin 296 kişi kapasiteli yurt binası açtıklarını, Çayeli ve Güneysu'da toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yurt binaları açacaklarını aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin dört bir yanına yüzme havuzları -sporcu fabrikası adeta- gençlik merkezleri, spor salonları, kamp eğitim merkezi, futbol sahaları inşa ettik. Rize Su Sporları Tesisi, Fındıklı Gençlik Merkezi Kalkandere ve Çamlıhemşin Spor Salonları'nın yapımı, Ardeşen Gençlik Merkezi'nin ise ihalesi devam ediyor. Rize Güneysu ve İyidere'de yapacağımız millet bahçelerimizle ilgili çalışmalar sürüyor. Dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek Çay Çarşısı Projemiz ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Bünyesinde rekreasyon alanları, çay sunum ve tadım merkezi, eğitim merkezi gibi yapıların olacağı çay çarşısını önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız."

Şehirdeki ihtiyaç sahiplerine 879 milyon lira tutarında kaynak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 879 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını vurguladı.

Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan toplam 28 sağlık tesisi inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, dün ebediyete uğurlanan Prof. Dr. Turan Erdoğan'a Allah'tan rahmet diledi. Turan Erdoğan'ın genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında üniversiteye ve şehre büyük hizmetlerinin geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Bu malum koronavirüs salgınından kurtulamadı. Rabbim kendisini rahmeti ve merhametiyle kuşatsın." dedi.

Erdoğan, Rize'ye kazandıracakları 800 yataklı şehir hastanesinin arsa sürecinin, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çay fiyatları

Ulaşımda 20 kilometrede devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkizdere- İspir yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını hizmetinize sunduk. Ortaköy, Kantarlı Diktaş ve Koca Köprü tarihi köprülerini restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye inşallah tamamlıyoruz. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002 yılında 24,4 milyon lira ödenmiştir. Biz 2019 yılında 176 milyon lira destek ödemesi yaptık. Ayrıca Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira yaş çay prim ve budama desteği sağladık. Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmış. 2019 yılında alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6,5 buçuk milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık. Aldığım haberler, memnuniyet. İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçirir, bol kazançlar elde edersiniz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Artvin, Rize, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:33

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son Dakika

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