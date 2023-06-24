Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü! İsyana karşı tam desteğini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü! İsyana karşı tam desteğini iletti

24.06.2023 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paralı asker grubu Wagner'in başlattığı isyanla mücadele eden Rusya lideri Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e, tam desteğini iletti.

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in dün akşam başlattığı isyan dünyada büyük yankı uyandırdı. Ülkenin bazı kentlerinde karışıklıklar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya yönetimine desteğini ilettiği belirtildi.

"TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili detayları şöyle paylaştı: "Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletleçözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı."

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN LİDERLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Wagner'in Rusya'nın Roskov kentini ele geçirmesi ile bölgede tansiyon yükselirken, paralı askerler Moskova'ya gitmek üzere harekete geçti. Rus ordusu ile Wagner güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanırken, Putin ise suçluların cezalarını çekeceğini açıkladı. Bu gelişmeler dünya tarafından da dikkatle takip edilirken; Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

ÇEÇEN LİDER DE PUTİN'E DESTEK VERDİ

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Rus yönetimine isyan girişiminde bulunan Wagner Grubu'nu ihanetle suçlarken Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi. Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "(Rusya'nın) sırtından bıçaklanması" ve "gerçek bir askeri isyan" şeklinde nitelendirdi.

Halkın seçtiği bir başkomutana sahip olduklarını ifade eden Kadirov, "Putin, ulusa sesleniş konuşmasında yaşananları 'silahlı isyan' şeklinde değerlendirdi. Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum. Yaşananlar devlete karşı bir meydan okumadır ve herkes bu meydan okumaya karşı ulusal liderin (Putin) etrafında birleşmelidir. Çeçenistan Cumhuriyeti'nde konuşlanan Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar'a bağlı birlikler bölgeye doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini ve devleti korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalıdır. Eğer bunun için sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız." dedi.

YORUMLAR (3)
  • Mesut Biner: Putin reis senin yanindaysa sırtın yere gelmez çünkü hainlerle savaşmasini çok iyi bilir reis çünkü bizim ülkede çok vardır reisim onların hakkın dan gelmesini iyi bilir seninleyiz Putin kardeşim Cevap Yaz 64 35 Yayından Kaldır
  • demir bey: Putin elinde cok müslüman kanı var 30 yıl bir kişi başta olmaz 12 10 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Doğruya doğru ilk defa sn. Erdoğan'ın bu tavrı hoşuma gitti.. çünkü Putin'in karşısında delikanlı olmayan, kaçak dövüşen ve herşeyi para ile halldecegini zanneden zavallı devletler var. Ama bir gerçekte paralı asker olması açık kapıdır. Galiba onlar dolar veya Euro istiyor gibiler. Cevap Yaz 49 13 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü! İsyana karşı tam desteğini iletti - Son Dakika
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