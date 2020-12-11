Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi
11.12.2020 15:09
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan mesajında, Kurt ve Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi.
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