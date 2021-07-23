Üye Girişi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2) - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)

23.07.2021 15:44
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2), System.String[]

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, özellikle bir dönem düzensiz şehirleşme nedeniyle çok acılar çektiğini, plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını çok ağır ödediğini belirterek, "Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, özellikle bir dönem düzensiz şehirleşme nedeniyle çok acılar çektiğini, plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını çok ağır ödediğini belirterek, "Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanın meydana geldiği Rize'de, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Allah'ın dünyayı bir mizan, yani ölçü ve denge üzerine yarattığını belirten Erdoğan, bu ilahi ölçü korunduğu müddetçe insanın huzur, emniyet ve esenlik bulacağını, bu dengenin kaybolması durumunda ise felaket, sıkıntı ve zorlukların kaçınılmaz olacağını söyledi.

Erdoğan, denge bozulunca rahmet olarak görülen yağmurun tabiat için adeta bir afete dönüştüğünü dile getirerek, "Son yıllarda artan küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Hava olaylarının daha sert yaşanmasından iklim değişikliklerine, kuraklıktan afetlere kadar pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini biz de hissediyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her bölgesinde, Almanya'sında, Belçika'sında, Fransa'sında son zamanlarda neler olduğunu herhalde televizyonlardan izliyorsunuz. 20-25 öncesinin mevsimleri ile günümüzdeki mevsimler arasında dağlar kadar fark var. Ne yazlar eski yaz ne kışlar eski kış ne de baharlar eski bahar." diye konuştu.

Yüzyıllar içinde yaşanabilecek değişimlerin, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede şimdi tecrübe edildiğine işaret eden Erdoğan, buna, insanın tamahkarlığının, hırsının, plan ve programsızlığının sonucu olan iş ve fiiller eklediğinde sorunun boyutunun daha da büyüdüğünü vurguladı.

Erdoğan, bu tür durumlarda insanın bilerek ya da bilmeyerek çoğu zaman kendi felaketini bizzat kendi elleriyle hazırladığını, tabiatla uyum içinde bir hayat inşa etmek yerine ona tahakküm edilmeye çalışıldığında bunun bedelini insanın yanı sıra tüm canlıların ödediğini söyledi.

"Bu kısır döngüyü ancak tabiatla kurduğumuz ilişki ve bakış açımızı değiştirerek kırabiliriz"

Ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden tam manasıyla koruyamadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Almanya'dan Belçika'ya kadar Avrupa'da yaşanan sel felaketlerinin ağır sonuçlarını siz de gördünüz. İnsan tedbirlerle beraber tahribatı da büyüttüğü için tabiat karşısında giderek daha da korunaksız hale geliyor. Bu kısır döngüyü ancak tabiatla kurduğumuz ilişki ve bakış açımızı değiştirerek kırabiliriz. Öncelikle diğer varlıkların da bizim gibi dünyada hakkı olduğunu kabul etmeliyiz. Ayrıca yaşadığımız çevre ile münasebetimizi tahakküm yerine uyum üzerine inşa etmeliyiz. Allah'ın bize verdiği nimetlerden en güzel şekilde istifade etmeye çalışırken aynı zamanda ona zarar vermenin değil, vermemenin yollarını aramalıyız. Esasen bu konuda millet olarak son derece geniş bir birikime de sahibiz. Biz İstanbul'dan Buhara'ya dünyanın en güzel, tabiatla en uyumlu şehirlerini inşa etmiş bir milletiz. Biz aynı zamanda, özellikle bir dönem düzensiz şehirleşme nedeniyle çok acılar çekmiş, plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını da çok ağır ödemiş bir ülkeyiz. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum."

Erdoğan, bu anlayışla son 19 yılda maziden atiye köprü kuracak pek çok müspet adım attıklarına işaret ederek, özellikle TOKİ eliyle hayata geçirdikleri projelerle ülkenin çarpık yapılaşmadan kaynaklı kronik sorunlarını en aza indirmeye çalıştıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek, şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur, şurada, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor, eritiyor, eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor, o balçığa dönüştükten sonra da o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor. Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, sahillerimizin, dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Millet bahçeleri gibi yenilikçi projelerimizle insanlarımıza şehir içinde adeta vahalar oluşturduk. Ağaçlandırma seferberliğinden sıfır atık projelerimize, her alanda ortaya koyduğumuz özgün çalışmalarla Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıktık. Bu konuda hamdolsun çok ciddi mesafe de kaydettik. Bugün vicdan ve izan sahibi herkes Türkiye'nin şehirleşme ve altyapıda elde ettiği başarılarını takdir ediyor. Ülkemizin erozyonla ve çarpık kentleşme ile mücadelesi dünyanın birçok bölgesinde örnek gösteriliyor. Aynı şekilde afetlere hazırlık ve afet yönetimi hususunda da kurumlarımızın kapasitesini ve etkinliğini artırdık. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın vatandaşımız artık devletini hemen yanında buluyor."

Her işte olduğu gibi çevre ve şehircilikte de sadece devletin kararlı olması, kararlı davranmasının sorunların çözümü için kafi gelmediğini belirten Erdoğan, devletin yürüttüğü çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için belediyelerden sivil vatandaşa, 7'den 77'ye, milletin tamamının bu süreci sahiplenmesi gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlardan, devletin burada yürüteceği çalışmalara destek vermelerini beklediğini ifade eden Erdoğan, vatandaşların bu projelere güçlü destek vermesi, sahip çıkması halinde bir daha benzer acılar yaşanması ihtimalinin azalacağını, aksi halde bugün çekilen sıkıntıların katbekat fazlasını, gelecek nesillerin çekebileceğini söyledi.

"Kısa sürede bu çalışmalar neticelenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin ve Güneysu'nun her konuda olduğu gibi bu meselede de örnek bir tavır sergileyeceğine inandığını belirterek, "Gerek Rize'de gerek Artvin'de gerekse Fındıklı ilçemizde yürütülen, Fındıklı'nın merkez mahalle, Arılı Vadisi ve köylerde, Ardeşen Tunca beldesi, 4 mahalle ve köylerdeki yağış sonucu meydana gelen hasarlar tespit edildi ve köyler açıldı." diye konuştu.

Bütün çalışmaların yakından takip edildiğini, kısa sürede sonuçlandırılması için her türlü gayreti göstereceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim Rize'mizi, Artvin'imizi, ülkemizin her köşesini bu tür felaketlerden muhafaza buyursun diyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara çay, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı da katıldı.

(Bitti)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güneysu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor 21:57 Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde 21:33 Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde
İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı 21:07 İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi 19:25 Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı 18:26 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi 17:53 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı 16:48 Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı

Son Dakika Haberleri
18:27 İstanbul'a dönüş yolundakiler dikkat! TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
18:26 Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı
18:25 Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı
18:22 Cumhurbaşkanı, güzel haberi Arhavi'de verdi! Sel mağdurlarının ödemeleri kısa sürede yapılacak
18:17 Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini ciddiye alınca o kötü imajdan yaptı
17:54 Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
17:52 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
17:23 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
Galatasaray, sol bek Van Aanholt ile anlaştı Galatasaray, sol bek Van Aanholt ile anlaştı         
22:50
Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü Defalarca çalan telefona cevap vermedi! Ünlü sanatçı Levent Aykul'un şüpheli ölümü         
22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti yüzünden 2 kez iniş yapamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter hava muhalefeti yüzünden 2 kez iniş yapamadı         
21:51
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı         
21:17
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı         
18:26
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı         
15:00
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Deprem sonraları aranan adam Prof. Dr. Ahmet Ercan konuştu: 6,8 veya 6,9'luk deprem gelebilir Deprem sonraları aranan adam Prof. Dr. Ahmet Ercan konuştu: 6,8 veya 6,9'luk deprem gelebilir         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 23:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement