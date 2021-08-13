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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor

13.08.2021 14:13

Son dakika: Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 25'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bölgede açıklama yapan Erdoğan, selde mağdur durumda olanların yüzde 95'nin kurtarıldığını söyledi. Ayrıca bölgede 19 helikopter, bir İHA'nın hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bölgede açıklamada bulunan Erdoğan, Batı Karadeniz'in afet bölgesi olduğunu açıkladı. Selde mağdur durumda olanların yüzde 95'nin kurtarıldığına dikkat çeken Erdoğan bölgede 19 helikopter, bir İHA'nın hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Salı başlayan yoğun yağışlar Kastamonu, Bardın ve Sinop illerimizde maalesef büyük sel felaketlerine neden oldu. Kastamonumuzda Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz bu yağışlardan en çok etkilenen yerler oldu. Bartın'ın Ulus, Sinop'un Ayancık ilçelerinin kimi köyleri de selden ciddi manada etkilenen yerler arasında. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başınız sağolsun diyorum. Bartın'da kaybolan vatandaşımız için çalışmalar sürüyor.

''DEVLET OLARAK SİZLERLE BERABERİZ''

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil ABD'si de böyle, Kanada'sı, Avrupa'nın bir çok ülkesi böyle. Bir felakettir gidiyoruz ve temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi sel felaketlerini oralarda yaşadık. Hamdolsun bu yangınların hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik. Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü ülkemizin ortak üzüntüsüdür. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet olarak sizlerle beraberiz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor

19 HELİKOPTER 1 İHA HİZMETTE

AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte tüm araç gereçlerle buradayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve diğer pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin onların kahramanca tüm o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımızdır.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor

Hasar tespit çalışmaları 3 ilde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Kurumlara ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi içinde çalışmalara başladık. Can kayıpları dışında her türlü kaybı telafi edecek güce sahiptir bunda endişeniz olmasın.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın ve Sinop.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor

"BİR OLMAMIZ LAZIM"

Bu işin siyaseti olmaz. Ama bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Bu afetlerin neyin gelip nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. 1 gram iş üretemeyenler konuşuyor. Biz işimize bakacağız. Onların bu yaklaşım bizi üzmez, böyle bir zamanda bir olmamız lazım.

Bozguncular burada da ortaya çıkabiliyor. Ama milletimiz bunlara itibar etmiyor. Hayatı acısıyla ve tatlısıyla ne kadar paylaşırsak, önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşarız. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizi çok parlak bir gelecek beklediğine inanıyoruz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor

ORMAN YANGINLARINA DA DEĞİNDİ

Ormanlarımız yandı bitmedik ki. 19 senede biz bu ülkede 5,5 milyar ağaç diktik. Nasıl diktiysek yine dikeceğiz. Küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız. Şimdi konuşuyorlar, ne yangın ne sel bölgelerine giderler sadece oturdukları yerden gazel okurlar.

Şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda insanlarımızın önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü, baskıyla, terörle, kumpasla engelleyemeyenler son günlerde kin ve nefret siyasetiyle biz birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor

Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor - Son Dakika


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