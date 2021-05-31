Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verdi
31.05.2021 20:00
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verirken Anadolu Efes'i de tarihi Euroleague başarısı sebebiyle tebrik etti.
Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:
"SÜPER LİG'DE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON TRİBÜNLERİ DOLDURMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"
"Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."
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