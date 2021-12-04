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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

04.12.2021 15:51
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) önünde bir genel başkan gösteri yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan, davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Açılışı yapılan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 575 milyon liralık bir yatırım olduğunu anımsatan Erdoğan, "Şirvan Barajı, inşallah hem enerji üretimimize katkıda bulunacak hem de topraklarımızın verimini artıracak. Siirt- Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da bugün buradan resmen yapıyoruz. İlimizin giderek artan ekonomik potansiyelini kullanabilmesine fayda sağlayacak bu ulaşım yatırımı, 57 kilometrelik yolun en kritik yeri olan Botan Çayı'nın üzerinden geçen Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptıkları bir başka önemli ulaşım yatırımının da Siirt şehir geçişinin yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik kısmı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, inşası tamamlanan Pervari'nin çeşitli bölgelerindeki 25 kilometrelik, Kemerli'deki 4,1 kilometrelik, Nergizli ve Boğaztepe'deki 8,6 kilometrelik yolların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Pervari Yolu ile alakalı olarak 1 milyar maliyet, inşallah en geç önümüzdeki Pervari'nin de ihalesini önüme geliyor ve onun ihalesini de yapacağız." dedi.

Siirtlilere daha iyi hizmet vermek için Milli Eğitim Bakanlığı, polis ve jandarma teşkilatlarına ait hizmet binalarının açılışlarını da gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitimde, halk eğitim merkezi, kütüphaneler, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde okulların bulunduğu 30 ayrı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Sağlıkta, sağlığı merkezlerimizden ve sağlık personeli için yapılan lojmanlardan oluşan 10 ayrı yatırımın resmi açılışını da yine bugün yapıyoruz. Merkezde yapımı tamamlanan içinde yüzme havuzları ve sosyal birimlerin yer aldığı spor tesisini, Eruh Gençlik Merkezi'ni resmen hizmete açıyoruz.

Siirt Belediyemizin kendi imkanlarıyla ve çeşitli kurumlarımızın destekleriyle hayata geçirdiği çok sayıda yatırım var. Kızlar Tepesi, Gürses Caddesi, mezbaha binası, itfaiye binası, ilçe otogarı, trafik eğitim parkı, asfaltlama, parke taşı döşeme, kanalizasyon hattı, meydan genişletmesi gibi bu yatırımları da resmen bugün hizmete açıyoruz."

"Verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz"

Pervari Belediyesinin hizmet binası, spor salonu, mini basket sahaları, tekstil atölyesi hizmetlerinin de resmi açılışlarını da yaptıklarını söyleyen Erdoğan, tüm bu eser ve hizmetlerin Siirt'e ve Siirtlilere hayırlı olmasını diledi.

Bu yatırımların Siirt'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklara, kurumlara, belediyelere ve özel sektörü ayrı ayrı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siirt'in parlayan yıldızını destekleyecek yeni yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdüreceğiz. Temeli atılmaya hazırlanan fabrikalardan okullara, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar tüm bu yatırımların da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gündemlerinde Türkiye'ye daha fazla eser kazandırmak, millete daha çok hizmet etmek için yaptıkları ve yapacakları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yılda, Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Bu ülke, insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti. Türkiye'nin makus talihini yenmek için harekete geçen herkesin önü ya idam sehpalarıyla ya türlü tuzaklarla kesildi." diye konuştu.

Milletin, AK Parti'yi iktidara getirdiğinde kendilerinden bu engelleri aşmasını beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları bildirdi:

"Evet Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle adım adım bu engellerin üstesinden geldik. Fakat bu CHP'nin, maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat, Merkez Bankasından randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya ve Merkez Bankası, bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar Merkez Bankasından brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp Merkez Bankasının aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi? Bak sana randevu verdiler.

Fakat bunlarda edep, adap yok. Dün de Türkiye İstatistik Kurumuna, randevu filan almadan gitmek istedi. Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan, davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar, ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

Bak Bay Kemal, bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren, bunları bileceksin. Sen, terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin ve gidemeyeceksin de. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları sürekli olarak yapıyorlar."

Alanda bulunanların "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki sloganına Erdoğan, "Hiç merak etmeyin, biz dimdik ayaktayız. Yeter ki siz bize bu gücü verin ve biz de bunula beraber yola devam edelim. Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal hizmetlere, her alandaki altyapımızı, insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
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