Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıda öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıda öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü

07.07.2022 14:30
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıda öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, doktor Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıda öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıda öldürülen doktor Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika
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