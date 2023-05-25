Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü - Son Dakika
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü

25.05.2023 15:34

Son dakika: ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüştü.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1'e ulaşan aday çıkamayınca oylama ikinci tura kaldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49.5, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı yüzde 5.17 oy aldı.

İKİNCİ TUR ÖNCESİ SİNAN OĞAN TRAFİĞİ

Seçimlerde aldığı oy oranıyla büyük bir sürprize imza atan Sinan Oğan, ikinci turda yarışacak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için çok önemli hale geldi. ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeni gelişme yaşandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü

ERDOĞAN, OĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sinan Oğan'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1 saat sürdü.

"MANİDAR TARİH"

Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, gazeteci Kürşad Oğuz'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." demişti.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü - Son Dakika
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