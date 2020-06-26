Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler... - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler... - Son Dakika

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