Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden dua bekliyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını kılmak için Kısıklı da ki konutundan Büyük Çamlıca Camii'ne gitti. Namaz sonrası cami içinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz

Cuma namazını cemaatle birlikte korona virüs tedbirleri eşliğinde Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Erdoğan, namaz sonrası cami içerisinden kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan," Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz.,Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım. Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın" diyerek uyarılarında bulundu.