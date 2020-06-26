Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi...
Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir."
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:53 Kaynak: AA
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