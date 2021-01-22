Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.
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Erdoğan: "Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir."
Erdoğan: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti' - Son Dakika