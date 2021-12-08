Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır."

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi