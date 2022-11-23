Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez kent ismi telaffuz etti: Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Türkiye tarafına roket atılan Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgesiyle ilgili de konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki süreçte teröre ağır darbeler indireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır" dedi.

"HAREKATIMIZ IRAK VE SURİYE'NİN DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YARAYACAK"

Türkiye'nin harekatının Irak ve Suriye'nin de toprak bütünlüğüne yarayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak ve Suriye rahatsızlık duymasınlar. Bizim bu harekatlarımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü güvence altına alacaktır. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir. Son dönemde hem ülke içinde hem sınır bölgesinde yoğunlaşan saldırılar terör örgütünün ve üzerimize salanların Türkiye'nin geleceğine yönelik hesaplarıyla ilişkilidir. Terör örgütüyle onların iplerini tutanların karın ağrısı bellidir. Bunlar ülkemizin güven ve istikrar içinde geleceğe yürümesinden rahatsızlar" diye konuştu.

"SINIR ŞEHİRLERİMİZE SALDIRARAK MİLLETİMİZİN CESARETİNİ KIRACAKLARINI SANIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Sınır şehirlerimize havanlarla saldırarak milletimizin cesaretini kıracaklarını sanıyorlar. Ekonomik sınamalarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı yolundan döndüreceklerini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki bizim bu safhaları geçeli çok oldu. Vesayetin burnunu sürten, sokakları karıştırmak isteyen vandalları bozguna uğratan, teröristleri çukurlara gömen, ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız net; başaramayacaksınız.

"YUSUFELİ BARAJI'NIN BİR KEZ DAHA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Dün hizmete açtığımız Yusufeli Barajı'nın, Yusufeli yerleşim yerlerinin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimize ülkemize bu hizmeti kazandırmak için evlerini, işyerlerini, geçmişte geride bıraktıkları için teşekkür ediyorum. İlçe merkezindeki konutlarıyla, işyerleriyle, kamu binalarıyla yepyeni modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık.

Togg'u alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı'nı altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"G20 ZİRVESİNDE ÖNEMLİ MESAFELER KATETİK"

Yılda 5 milyar geri dönüşüm var. 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal neyi, nereden yaptığımızı öğren. Biz yaparız. Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı ve G20 Zirvelerine katılarak ülkemizin diplomasi çabalarında yeni mesafeler kat edilmesini sağladık. Kapsamlı değerlendirmelerimi Kabine sonrası yapacağım açıklamaya bırakıyorum.

"EN TEPEDEN EN AŞAĞIYA İSTİKLAL'DEKİ EYLEME KARIŞAN KİM VARSA HESABI SORULACAK"

Bugün terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve yeni adımları paylaşmak istiyorum. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleri ve bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ve yardımcı olanlar adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa mutlaka bulunacak, hesabı sorulacak. Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristler ile yardım eden herkesi tespit etme, yakalama, cezalandırma gücüne sahiptir. Saldırıyı timsah gözyaşlarıyla kınayanlar, operasyona verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır.

Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın gerisinde çok somut gerekçeler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var.

"2022 İTİBARİYLE İHRACAT HEDEFİMİZİ AŞIYORUZ"

Küresel finans krizinden Covid-19 salgınına, Rusya-Ukrayna savaşından tedarik krizine kadar her şeye işaret ediyor. En küçük tehditte nasıl dizleri üzerine çökebildikleridir.

2022 itibariyle ihracat hedefimiz 250 milyar dolar, bunu da aşıyoruz. Köhnemiş küresel yönetim ve ekonomi sistemini yaşatmak için kendilerine kurban arayanlara 2023'te de aradıkları fırsatı sandıkta benim milletim vermeyecek. Buradan sesleniyorum; hep birlikte çok çalışmamız, her bir ferdinin gönlünü kazanmamız şarttır.