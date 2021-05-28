Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor - Son Dakika

Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Taksim Camii'nde kılınan ilk namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

KALABALIK MEYDANI DOLDURDU

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi. Cami açılışına ise birçok yerden vatandaşlar geldi. Camiye giremeyen vatandaşlar, namaz öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu.

Namaz sonrası Erdoğan, Taksim Camii önündeki vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Taksim Camii'mizin alemi İslam için hayırlı olmasını diliyorum. Bu caminin yapılmasında emeği geçen Sur Yapı'nın sahipleri ile tüm çalışanları tebrik ediyorum. Altan Bey az önce biz buranın çocuğuyuz dedi. Biz de buralarda az dolaşmadık. Taksim'de cami yerine mescit bile yoktu. Cami yapımına müsaade yoktu. Adeta kümes gibi bir yerde müminler gazete üzerinde namazlarını kılıyorlardı.

"İSTANBUK'UN FETHİNİN 568. YIL DÖNÜMÜ İÇİN BİR HEDİYE"

Camimiz İstanbul'un sembolleri arasında seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. Taksim Camii; kitap okuma, dinlenme, sergi alanları ve dijital kütüphanesi ile en önemli sanat merkezlerinde de biri olacaktır. 4 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camimizde kullanılan tüm malzemeler titizlikle seçilmiştir. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ı da buradan hürmet ve rahmetle anıyorum."

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