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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur

20.08.2021 14:04

Son dakika: Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Afganistan'da eninde sonunda atılan tüm adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmıştır. Taliban ile zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu'' dedi. Bundan sonra yine bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını sonrası gazetecilerin gündem ve dış politikaya dair sorularını yanıtladı. Afganistan'daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Afganistan'da eninde sonunda atılan tüm adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmıştır. Taliban ile zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

20 yılı aşkın süre içinde gerek Batı gerek İslam dünyası buraya gerekli olan ihtimamı göstermedi. Rusya'nın müdahalesi olsun, Amerika'nın müdahalesi olsun, hiçbirinde sağlıklı yaklaşım gösterilmedi. Biz ise Afganistan'a tüm imkanlarımızla, gerek altyapı gerek üstyapı elimizden gelen gayreti üstlendik. Halen de oralarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece silah, askeri olarak yaklaştı. Trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda adımların geldiği yer belli oldu.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU''

Afganistan şu anda ciddi manada, adeta kendi başına bırakılmış, Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, çeşitli görüşmeler olmuş, netice de ortada. Kendileri söylüyorlar. Biz silah, mühimmat bunları nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik.

"1.5 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇ OLDU SÖZLERİ YALANDIR"

Ölümden uzak adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 1.5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de 300 bin Afgan göçmen vardır. Biz kapılarımızı kesinlikle, bize topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara kontrollü olarak devamlı açtık. Geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine gönderdik.

"TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ"

Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz. Kapımız çalınırsa görüşürüz, ortada bir gerçek var. Afganistan halkına kapıyı kapatacak halde değiliz. Bizim birçok yatırımcımız orada yatırımlar yapıyorlar. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten hiç yaşamadım. Yaptıkları her şey yalan, dürüst bir davranış yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Yahu bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Dayanışma yok, yalan var. Dürüst ol, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler, ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler, ne Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok, bunların yalan üzerine bir akışı var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gerekli dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur

Recep Tayyip, Taliban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur - Son Dakika


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