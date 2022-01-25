Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İki bakan karın esir aldığı İstanbul'a gidiyor - Son Dakika

İstanbul, 24 Ocak'ta tarihinin en zor günlerinden birini yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması nedeniyle trafik felç oldu, hayat durma noktasına geldi. Ekiplerin bazı bölgelerde yetersiz kalması üzerine ise tepkiler art arda yükseldi. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in İstanbul'a gitmesi yönünde talimat verdi.

HEMEN HAREKET ETTİLER

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, İstanbul'a hareket etti. Heyetin, İstanbul'a inmelerinin ardından ilçelerde inceleme yapacakları ve vatandaşlarla bir araya gelecekleri öğrenildi.