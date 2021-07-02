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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır

02.07.2021 14:34

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Burada Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Katar buranın finansal ortağıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikasına gitti. Erdoğan, burada incelemelerde bulunduktan sonra Cuma namazını kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası fabrika işçilerine hitap ediyor.

"KATAR SADECE FİNANSAL ORTAĞIMIZDIR"

"Tank palet fabrikası tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'ndadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın Katarlılara satılmasına yönelik iddialara, "Tapusu devlettedir. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Firmanın Katarlı yabancı ortağı yüzde 49 ile sadece finansal ortağıdır." diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu fabrikamız 1973'ten beri TSK'ya, ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığınındır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır.

"YÜZDE 51'İ TÜRK ORTAKLARA AİTTİR"

Fabrikanın işletmesini yapan firma Türk firmasıdır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB'ye aittir. Katar buranın finansal ortağıdır yüzde 49'u ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir.

"İŞİ GÜCÜ AKŞAM YALAN, SABAH YALAN"

Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan... Daha yeni Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Bunu ispat et, hangi Katarlı öğrenciyi üniversitelere sınavsız aldık ispat et desek. Hukukta bir kaide var. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra sınav var.

"HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN"

İHA'larımızla, SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak karada aynı başarılara imza atmaya kararlıyız, hiç endişeniz olmasın. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlardır.

Zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Ona güvenle bakıyoruz. Bizi bu alana öncelik vermeye mecbur eden savunma sanayisinde güvenilir olmaktır.

"BUNLAR KİMİN KİM OLDUĞUNU HALA ÖĞRENEMEMİŞLER"

Allah nasip ederse 20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş bir ekiple orada olacağız. Geçen günü Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. Dedim gideceğim. E orada sert mesajlar vermezseniz. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Kıbrıs'taki bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. doğal gazın sinyalleri geliyor. Hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak. Sonra benim milletim çok rahatlayacak. Çok daha ucuza doğal gazı kullanma fırsatını yakalayacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Katar, Cuma, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır - Son Dakika Ekonomi


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