Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce fiyatları indirmeleri konusunda talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Devlet Su İşleri'nin 34 Adet Hidroelektrik Santral Açılışı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, "Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ETİKETTE BAŞA BAŞ SATACAKSINIZ"

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatı detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerin girdi ve çıktı fiyatıyla satılarak vatandaşların korunması istediklerini belirtti. Erdoğan, yeni uygulanacak fiyat tarifesinden sonra vatandaşın rahat bir nefes alacağını dile getirdi.

"PİYASALARIN DENGESİNİ BOZANLAR HİZAYA GELECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek."