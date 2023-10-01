Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'de yeni yasama dönemi açılış töreninde konuşuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aziz milletim, Sayın başkan, değerli vekiller sizleri muhabbetle selamlıyorum. TBMM'nin 28. döneminin vekillerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs'ta iradelerini sandığa yansıtan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yüce çatı altında hizmet eden vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, vefat edenlere mevladan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Ülkemizin bütünlüğü uğruna mücadele eden şehit ve gazilerimizi yad ediyorum. Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek.

SİVİL ANAYASA

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi yeni bir sivil ve milli bir anayasa yapmaktır. Türkiye'yi mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bu anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Sürekli darbe anayasasından şikayet edenler iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Biz bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yeni anayasa çalışmalarına katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Her türlü uzlaşmaya açık davranıyoruz. Teklifi olanı yeni anayasa çağrımıza davet ediyoruz.

"SİSTEM TARTIŞMASINI SONA ERDİRECEĞİZ"

Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız. Türkiye Yüzyılı anayasası çalışmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer partilerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin düzenleme ile yeni ve Sivil Anayasa için de ayrı bir çalışma takvimi belirlenecek. Ak Parti ve MHP, Anayasanın Meclis'ten uzlaşmayla çıkması için muhalefetin desteğini isteyecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME

Bu dönem ilk yasa tekliflerinden biri de emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.

"HAYAT PAHALILIĞINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Dünya genelinde enflasyon oranları son 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Gıdadan enerjiye, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler dahil hemen hiç kimse önünü net bir şekilde göremiyor. Türkiye olarak biz de ister istemez bu olumsuzluklardan etkileniyoruz. Mevcut küresel ekonomik görünümü, hem de önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz muhtemel tehditleri dikkate alan bir politikaya yöneldik. Amacımız bu hassas dönemden, ülkemizi en az kayıpla ve şayet arzu ettiğimiz neticeleri alabilirsek en büyük kazançla çıkarmaktır.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme stratejimiz ekonomi politikamızın omurgası olmaya devam ediyor. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını ortadan kaldırmak, deprem başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerini çözmek, ülkemizi büyütmeyi sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI GERÇEKLEŞTİRMEDEN DURMAYACAĞIZ"

Asırlık hayalimiz Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmeden durmayacağız. Küresel ekonominin endişelerin arttığı dönemde umudumuzu korumakla kalmıyor istihdamdan ihracata verilerimizi artırıyoruz. Ekonominin ruhunu oluşturan güven istikrarı bozacak söz ve tutumdan uzak durmalıyız.

TÖRÖRLE MÜCADELE MESAJI

Benzer bir dayanışmaya terörle mücadelede de ihtiyacımız var. Terör örgütünün sınırlarımız dışındaki varlığını kaldırarak bu belayı ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz başarıları yeni kazanımlarla daha ileri taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son terörist bertaraf edilene edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

Bu sabah iki caninin etkisiz hal getirildiği eylem terörün son çırpınışları. Vatandaşın güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamadı asla da ulaşamayacak. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan şifalar diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...