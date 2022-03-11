Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmadır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca BM Güvenlik Konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır."