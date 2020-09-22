Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu"nda katılımcı ülkelerin temsilcilerine video konferans yoluyla hitap etti. (2)

Erdoğan: "Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor."

"Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."