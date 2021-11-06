Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik" - Son Dakika

Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını şişiriyor

Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca ağzından bu sözler döküldü: Gördüğüm şey korkunç

Erdoğan dev projenin açılışını bizzat yaptı! Ekonomiye yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

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"Kürtçe konuşmanın, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık"

"Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti de paramparça ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır"