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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı

09.07.2021 15:08

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan: "Aşılamada 58 milyonu aştık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan:

"Aşılamada 58 milyonu aştık"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl sonra geldiği Diyarbakır'da 2016 Sur olaylarında teröristlerin yaktığı Sur ilçesi Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı. Onarımı tamamlanarak ibadete açılan camide cuma namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yaktığı Kurşunlu Camii'ni onarıp ibadete açtıklarını ve uzun aradan sonra hep birlikte burada cuma namazı kıldıklarını söyledi.

Kurşunlu Camii önünde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şu an Kurşunlu Camisindeyiz. Burayı teröristler yakmıştı, onarıp yeniden ibadete açtık ve uzun bir aradan sonra ilk cuma namazını kıldık. Yaptığımız yatırımlarla yeni bir Diyarbakır oluşturduk, yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var ve kısa zamanda bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"Aşılamada 58 milyonu aştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin aşılamada önemli bir mesafe kaydettiğini de söyledi. Erdoğan, "Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Şimdi aşılamada da önemli bir mesafe kaydettik biliyorsunuz. Kademe sistemi de ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech'ten gelen bir miktar aşı var. Aynı şekilde Sinovac da yine bir miktar aşı geldi. Geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur bey, eşi bunlar da misafirimiz olacaklar ve böylece Biontech'te de çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız. Tabii şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği de gidereceğiz ve vatandaşlarımızı inşallah aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa Diyarbakır'da da aşının vurulma hızını arttıracağız. Süratle aşılamanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı buralarda teşvik edersek, ne kadar aşı olayını teşvik edersek kabullenirsek buralarda da tabii covid olayı daha da azalacaktır. Daha da düşecektir. Çünkü oranda Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü orta Anadolu, batı buralarda biliyorsunuz oran gayet olumlu istikamette gelişiyor. Dolayısıyla Diyarbakır'ımızda da bu oranı süratle aşağı çekeceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı sistemi gayet iyi gidiyor"

Açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Erdoğan, "Arkadaşlar, cumhurbaşkanlığı sisteminin üçüncü yılındayız ve her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Zira attığımız adımlarda aldığımız kararlarda cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımıza artırıyor. Dolayısıyla da bu sistem ülkemiz için çok hayırlı olmuştur. Çok çok faydalı olmuştur. Zira karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Çok daha rahat adım atıyor. Kararlarını bu şekilde alabiliyor. Onun için de böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi Türkiye de bu sistemi yakalamakla hamdolsun çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme konusuna da değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün savunma bakanımız, Amerikan savunma bakanıyla da görüşmesini yaptı. ve bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla bunun yanında NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık ve NATO müzakerelerinde de Biden'a şahsım gerek birebir görüşmemizde bunları konuştuk. Gerekse heyetler arası görüşmede bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, COVIRAN Bereket, cumhurbaşkanı, Cuma, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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