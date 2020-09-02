Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü heyetini kabul etti
Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.
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