Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

04.04.2022 19:13
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin, "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin, "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir." açıklamasında bulundu.

Tunus'taki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika


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