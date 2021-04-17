Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR - Son Dakika

İstanbul DHA - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.
Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anılıyor.
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor.
Kaynak: DHA
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