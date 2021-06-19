AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına... - Son Dakika