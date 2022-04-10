Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

10.04.2022 22:26
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Samsun'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu Samsun'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu Son dakika haberi | Çorum'da şehit yakını ve gaziler iftarda buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement