Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü" - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü"

29.03.2021 13:02
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine gönderdiği yazılı mesajda, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine gönderdiği yazılı mesajda, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine yazılı bir mesaj gönderdi. Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum. Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar, Fabrika, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü' - Son Dakika


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